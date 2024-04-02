Более половины жителей Литвы высказались против отправки военных на Украину

BNS: 56 процентов жителей Литвы высказались против отправки военных на Украину

В Литве 56 процентов местных жителей высказались против отправки военных на Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу информационного агентства BNS.

В то время как более половины опрошенных не поддержали размещение литовских войск на Украине в любом виде, 15 процентов граждан поддержат данное решение в случае, если аналогичным образом поступят и союзники. Такое же количество граждан поддержало отправку литовских военных для обучения украинских солдат.

При этом непосредственное участие армии Литвы в конфликте поддержало лишь 3,5 процента опрошенных. Меньше всего отправку военных поддерживают лица с высшим образованием, а также городские жители. В свою очередь, наибольшую поддержку отправки войск выражают избиратели правящей партии «Союз Родины — Литовский христианско-демократический союз».

Отмечается, что опрос провели в ответ на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных из западных стран на Украину. В ходе пресс-конференции в Париже 27 февраля он заявил, что не исключает такой вариант развития событий.