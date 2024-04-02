Бывшая жена Моргенштерна назвала ошибку в отношениях с артистом

Дилара Зинатуллина заявила, что сделала Моргенштерну предложение пьяная

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина назвала сделанную ей ошибку в отношениях с артистом. На эту тему она высказалась в YouTube-шоу «Вписка».

По ее словам, она не была готова к свадьбе с исполнителем. «Я напилась и решила сделать предложение и все пошло как бы... Это нельзя так делать — это плохой пример. Вот он итог. К таким серьезным шагам нужно быть готовым», — сказала Зинатуллина.

В феврале 2023 года Моргенштерн и Зинатуллина подали на официальный развод спустя почти год после расставания. До этого экс-супруга артиста подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером спустя семь месяцев после свадьбы, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.