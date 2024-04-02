Чиновники из России учинили дебош в самолете и угрожали вывезти пассажиров в лес

Пара чиновников с Сахалина угрожала пассажирам самолета вывезти их в лес

Российские чиновники угрожали пассажирам самолета вывезти их в лес из-за нехватки места на багажной полке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Острожно, новости».

Уточняется, что инцидент произошел на борту, летевшем из Владивостока. Член избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлия Жолудева и ее муж Денис после посадки в самолет обвинили попутчиков в том, что они заняли их место для ручной клади.

После этого супруги учинили дебош: начали требовать убрать багаж в проход и скандалить с пассажирами, шатая их кресла и угрожая связью с властями. В итоге бортпроводники вызвали транспортную полицию, однако агрессивную пару не стали задерживать.

По данным источника, на следующий день одному из попутчиков пришли угрозы от чиновника в мессенджере. Жолудев записал несколько голосовых сообщений, утверждая, что сломает пассажиру ноги и вырвет язык, а также намекал, что увезет его в лес, чтобы показать, «как сахалинские березки шумят».

Ранее экс-депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян устроил дебош на борту самолета российской авиакомпании и объяснил это переживаниями на фоне онкологического заболевания. Уточнялось, что мужчина сел на кресло возле аварийного выхода, но не смог пристегнуться из-за полного телосложения. Когда бортпроводники предложили ему пересесть, он отказался и начал их оскорблять.