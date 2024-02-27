Устроивший дебош на борту самолета экс-депутат назвал членов экипажа наглыми

Экс-депутат Махсудян назвал не пустивших его на рейс членов экипажа наглыми

Экс-депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян, устроивший дебош на борту самолета российской авиакомпании, назвал не пустивших его на рейс членов экипажа наглыми. Подробностями инцидента он поделился в разговоре с «360».

Пассажир пояснил, что специально выбрал место у аварийного выхода для комфортного перелета. Однако из-за особенностей телосложения ему не удалось пристегнуть ремень безопасности.

По словам бывшего депутата, обычный не подходил ему по размеру, а удлинитель ему не принесли. «Как я виноват? Я покупаю билет за 47 тысяч на широкий ряд, — заявил Махсудян. — У меня вес — 170 килограммов, понимаете, что это такое?»

В итоге ситуацию не получилось разрешить мирно и бортпроводница вызвала полицейских. Сотрудники поднялись на борт воздушного судна и попросили экс-депутата пройти с ними. Махсудян подчеркнул, что он спокойно проследовал за правоохранителями.

«Командир даже не стал выходить, чтобы поговорить с полицейским, — добавил он. — Вот такие наглые у нас летчики и бортпроводницы». Более того, в беседе с изданием мужчина сообщил, что ему пришлось брать билет на другой рейс.

Ранее экс-депутат законодательного собрания Алтайского края Артак Махсудян объяснил дебош на борту рейса Барнаул — Москва. Он сообщил, что сорвался на стюардесс в самолете из-за переживаний на фоне онкологического заболевания.