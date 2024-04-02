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00:10, 2 апреля 2024Наука и техника

Обнаружено новое последствие изменения климата

Science Advances: изменение климата замедляет волны тепла и усугубляет жару

Фото: Petros Giannakouris / AP

Ученые США и Китая обнаружили новое последствие изменение климата, которое выражается в замедлении волн тепла, распространяющихся по всей Земле. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Advances, это усугубит эпизоды экстремальной жары, от которой пострадает больше людей.

Начиная с 1979 года, глобальные волны тепла движутся на 20 процентов медленнее и происходят на 67 процентов чаще. При этом самые высокие температуры во время волн жары стали еще выше на 40 процентов, а площадь под тепловым куполом увеличилась.

С 1979 по 1983 год глобальные волны тепла длились в среднем восемь дней, но с 2016 по 2020 год их продолжительность увеличилась на 12 дней. В наибольшей степени волны тепла замедлились в Африке, а в Северной Америке и в Австралии наблюдается самый большой рост температуры и площади.

Компьютерное моделирование показывает, что изменения связаны с антропогенным сжиганием угля, нефти и природного газа. В сценарии без выбросов парниковых газов волны жары, наблюдающиеся в последние 45 лет, отсутствуют. Глобальное потепление способствует ослабеванию атмосферных волн, от которых зависят струйные течения, перемещающие теплые воздушные массы.

По словам авторов, более продолжительные, длительные и медленно движущиеся смежные волны тепла окажут более разрушительное воздействие на здоровье человека и окружающую среду в будущем, если выбросы парниковых газов продолжат расти и не будут немедленно приняты эффективные меры.

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      Александр Еникеев
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