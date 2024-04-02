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08:05, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

Девушка рассталась с азартным бойфрендом после крупного выигрыша

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как рассталась с бойфрендом после одного его поступка. Парень выиграл большие деньги благодаря азартным играм, но отказался делиться выигрышем.

Автор поста написала, что каждый месяц выделяла 20 долларов (около 1800 рублей) на азартное хобби возлюбленного. «Я рассматривала это как небольшую поддержку», — отметила она.

Недавно, по ее словам, ее партнер выиграл большую сумму денег, на которую можно было купить большую новую машину. «Когда я намекнул на то, что, возможно, мы отпразднуем выигрыш или спланируем вместе что-нибудь, он сказал, что это его деньги и его выигрыш», — рассказала героиня истории.

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Девушка отметила, что попыталась объяснить парню, что вкладывалась в его хобби, но он заявил, что это не было вложением в его потенциальную победу. В итоге автор истории решила расстаться с молодым человеком, в ответ на что он обвинил ее в том, что она была с ним только из-за денег. Она добавила, что друзья и семья парня осудили ее за это решение и назвали «золотоискательницей».

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора истории. «Вы не золотоискательница. Вы давали своему партнеру деньги. После того как он показал, что он эгоист, вы ушли без денег. Кажется, вы противоположность золотоискательницы», — отметил один из комментаторов.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как услышал ссору жены с ее сестрой и узнал, что она обманывала его продолжительное время. После этого автор поста задумался о разводе.

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      Олег Давыдов
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