Эскортник рассказал о своей благородной миссии

Мужчина, предоставляющий эскорт-услуги женщинам разных возрастов, рассказал о своей благородной миссии. Об этом сообщает Daily Star.

34-летний Бен Нордманн оказывает услуги женщинам и парам чуть больше года. Кроме того, он создает контент в сети, работает режиссером и фотографом. По словам Нордманна, он старается сделать так, чтобы его мировоззрение оставалось в центре его деятельности. Так, он пропагандирует бережное отношение к природе и экологичный образ жизни. Кроме того, он старается приносить пользу клиентам не только как секс-работник, но и как психолог.

Эскортник работает с женщинами разных возрастов. Он помогает клиенткам раскрыть свою сексуальность, справиться с травмами прошлого и обрести уверенность в себе. «Обычно женщины хотят почувствовать себя сильнее. Возможно, они борются с неуверенностью в себе и хотят восстановить связь со своим телом и желаниями. Моей первой клиенткой была 26-летняя девушка, которая не могла открыться мужчинам после того, как пережила сексуальное насилие», — говорит он.

Иногда Нордманна приглашают пары, которые хотят разнообразить сексуальную жизнь. Однако, как утверждает секс-работник, подавляющее большинство клиентов обращается к нему с целью избавиться от негативного сексуального опыта в прошлом.

Эскортник старается помочь женщинам с разным достатком, поэтому часто снижает почасовую ставку для постоянных клиентов, предоставляет рассрочку и реферальные программы. «Мы должны разговаривать, задавать вопросы, заботиться о нашей планете, ценить равенство и совместно трудиться, чтобы добиться лучшего», — заявляет он.

Ранее эскортница и порномодель Рошель Гуандик рассказала о своих клиентах и призналась, что чувствует себя «грязной». Работница секс-индустрии заявила, что в прошлом ради денег она соглашалась на поступки, которые заставляли ее чувствовать отвращение к себе.