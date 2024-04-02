Художник без рук нарисовал картину и подарил ее Путину на день рождения

«МК»: художник без рук из Тольятти Коробских-Кудашев нарисовал Путину картину

Художник без рук Евгений Коробских-Кудашев нарисовал картину и подарил ее президенту России Владимиру Путину на день рождения. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

В 2022 году житель Тольятти изобразил на холсте корабль, паруса которого выкрасил в цвета российского флага, и дал ему название «Флагман В.В. Путин». «Чтобы написать полотно 40 на 50 сантиметров, у мужа ушло два дня. На него тогда сошло невероятное вдохновение. Он работал на одном дыхании — с раннего утра до глубокой ночи», — рассказала жена художника.

Путин получил подарок на свое 69-летие не сразу. По словам россиянина, переговоры о передаче картины велись два месяца. «Мы с женой позвонили в приемную Администрации президента и рассказали, кто мы и чего хотим. Нам назначили день, когда приехать, и сказали, кто нас примет. К сожалению, это, конечно, был не лично Владимир Владимирович», — признался художник.

Семейная пара приехала в Москву и подписала дарственную на картину. По возвращении домой они получили документы, подтверждающие, что подарок принят и передан в библиотеку президента.

В декабре 2023 года Путин назвал лучший подарок на Новый год. «Самый большой подарок — это дети. И дети наших детей», — высказался президент России во время выступления на прямой линии.