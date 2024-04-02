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17:06, 2 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд выдал санкцию на заочный арест украинского мэра

В Москве суд заочно арестовал мэра украинских Черновцов Кличука за фейки о ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Чертановский суд Москвы избрал заочную меру пресечения мэру украинского города Черновцы гражданину Украины Роману Кличуку, в отношении которого возбуждено уголовное дело за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Заочный арест избран после предъявления украинскому политику обвинения по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России»).

МВД России объявило Кличука в федеральный и международный розыск. Поводом для возбуждения против него уголовного дела российскими следователями стали публикации в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российских военных в Буче и других городах Киевской области.

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      Любовь Ширижик
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