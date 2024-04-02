Кремль ответил на вопрос о запрещающем иноагентам баллотироваться законопроекте
У Кремля нет позиции по запрещающему иноагентам принимать участие в выборах законопроекту. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
По словам Пескова, этот закон еще предстоит обсуждать, и указанная инициатива была выдвинута не Кремлем, а парламентариями. «Предстоит обсуждение этого законопроекта», — подытожил представитель президента.
Ранее сообщалось, что депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на избрание в органы власти всех уровней для иностранных агентов.
Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента не лишает человека права баллотироваться на выборные должности, напоминали ранее в Минюсте.