Кремль ответил на вопрос о запрещающем иноагентам баллотироваться законопроекте

Песков: у Кремля нет позиции по запрещающему иноагентам баллотироваться проекту

У Кремля нет позиции по запрещающему иноагентам принимать участие в выборах законопроекту. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, этот закон еще предстоит обсуждать, и указанная инициатива была выдвинута не Кремлем, а парламентариями. «Предстоит обсуждение этого законопроекта», — подытожил представитель президента.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на избрание в органы власти всех уровней для иностранных агентов.

Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента не лишает человека права баллотироваться на выборные должности, напоминали ранее в Минюсте.