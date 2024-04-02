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12:56, 2 апреля 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о запрещающем иноагентам баллотироваться законопроекте

Песков: у Кремля нет позиции по запрещающему иноагентам баллотироваться проекту

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

У Кремля нет позиции по запрещающему иноагентам принимать участие в выборах законопроекту. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, этот закон еще предстоит обсуждать, и указанная инициатива была выдвинута не Кремлем, а парламентариями. «Предстоит обсуждение этого законопроекта», — подытожил представитель президента.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на избрание в органы власти всех уровней для иностранных агентов.

Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента не лишает человека права баллотироваться на выборные должности, напоминали ранее в Минюсте.

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      Марк Леонов
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