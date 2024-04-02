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13:04, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине взяли ответственность за атаку беспилотников в Татарстане

РБК-Украина: СБУ и ГУР взяли ответственность за атаку дронов на Татарстан

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине взяли ответственность за атаку беспилотников в Татарстане. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина».

Как сообщили изданию собственные источники, удар по Татарстану был совместной операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР).

Утром 2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Один из них ударил по заводу на территории особой экономической зоны «Алабуга», еще два попали по студенческому общежитию в Елабужском районе.

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      Алевтина Запольская
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