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15:34, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о планах открыть еще один КПП с Румынией

Шмыгаль: Кабмин Украины утвердил строительство нового КПП на границе с Румынией
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кабмин Украины утвердил постановление, позволяющее строительство нового контрольно-пропускного пункта Белая Церковь — Сигету Мармацией на границе с Румынией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией», — рассказал он.

Шмыгаль также отметил, что Киев намерен открыть девять приграничных КПП на западном направлении и модернизировать еще 13.

Ранее стало известно, что польские фермеры снова заблокировали КПП Угринов — Долгобычев на границе с Украиной. По информации польских пограничников, КПП был блокирован 2 апреля около 9 часов утра. Движение затруднено как на въезд на Украину, так и на выезд из нее.

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      Александр Курбатов
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