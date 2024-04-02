Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость позировала перед камерой в леопардовом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками, соединенными золотистой цепочкой, и трусы с заниженной талией. Звезда распустила уложенные волнами волосы, накрасила губы розовым блеском и надела массивные солнцезащитные очки в серебристой пластиковой оправе.

Фото: @elizabethhurley1

Подписчики оценили кадр в комментариях. «Уверен, ты нашла источник вечной молодости!», «Великолепная», «Прекрасный ангел», «Невероятная», «Абсолютная красота», — выразили свое мнение юзеры.

В марте мексикано-американская актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек снялась в купальнике на отдыхе и также восхитила поклонников.