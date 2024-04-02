Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 2 апреля 2024Мир

Путин раскрыл роль России в сохранении гегемонии Запада

Путин заявил о желании Запада сохранить гегемонию путем дробления России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин заявил о желании стран Запада сохранить свою гегемонию в мире с помощью дробления России. Его слова приводит ТАСС.

«Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас», — отметил президент.

По мнению российского лидера, сохранение доминирующей позиции возможно в том числе за счет дроблением России, имеющей огромную территорию, а также значительные людские и природные ресурсы.

Ранее президент Путин заявил, что желание Запада сохранить свою гегемонию в мире привело к конфликту на Украине. Он подчеркнул, что западные страны помогли провести в стране антиконституционный переворот.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория КондратьеваЛина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

      Киргизия решила уточнить данные о задержании ее гражданина по делу о теракте

      Офтальмолог перечислила грозящие слепотой симптомы

      Врач раскрыла изменившие внешность Варнавы вмешательства

      Число российских миллиардеров оказалось рекордным

      Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

      Захарова обвинила МОК в преступном сговоре

      В мире спрогнозировали рекордный переизбыток газа

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      В Приморье спасли оставшегося без мамы медвежонка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше