Путин раскрыл роль России в сохранении гегемонии Запада

Путин заявил о желании Запада сохранить гегемонию путем дробления России

Российский президент Владимир Путин заявил о желании стран Запада сохранить свою гегемонию в мире с помощью дробления России. Его слова приводит ТАСС.

«Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас», — отметил президент.

По мнению российского лидера, сохранение доминирующей позиции возможно в том числе за счет дроблением России, имеющей огромную территорию, а также значительные людские и природные ресурсы.

Ранее президент Путин заявил, что желание Запада сохранить свою гегемонию в мире привело к конфликту на Украине. Он подчеркнул, что западные страны помогли провести в стране антиконституционный переворот.