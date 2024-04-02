Путин заявил о намерении установить заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин пообещал выявить всех участников и бенефициаров теракта в «Крокусе»

Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом на расширенном заседании коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин. Видео с его выступлением публикует в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По заявлению российского лидера, российским силовым ведомствам предстоит установить всех участников и конечных бенефициаров теракта в концертном зале.

«Мы безусловно до них доберемся!» — заявил о намерении российских властей глава государства.

Также Путин добавил, что применяющееся против России оружие является обоюдоострым, а в среде выполняющих террористические акты за деньги нет надежной агентуры — исполнители готовы выполнить любой заказ.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.