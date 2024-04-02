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15:39, 2 апреля 2024КультураРеклама

Раскрыты детали проведения ярмарки интеллектуальной литературы в Москве

Ярмарка non/fictioNвесна состоится в Гостином дворе с 4 по 7 апреля

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Детали проведения международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioNвесна в Москве, которая пройдет в Гостином дворе с 4 по 7 апреля, раскрыли «Ленте.ру» организаторы. Мероприятия пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В комплексе будут представлены порядка 250 экспонатов — крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и культурных институций. Здесь гостям предложат лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности: от художественной до справочной.

Важным дополнением к стендам участников станет специальная площадка для книжной распродажи «Бук-сток» — она появилась на ярмарке в прошлом году. На четыре дня эта площадка превратится в импровизированный книжный развал, где посетители смогут найти издания на любой вкус по низкой цене. Кроме того, москвичей и гостей столицы ждет десять дискуссионных площадок, более 300 мероприятий и разнообразие форматов: презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы, панельные дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания.

Мероприятие поделится на тематические разделы, среди которых детская программа «Территория Познания», раздел «Комиксы», антикварная книга и букинистика, а также Vinyl Club — ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров. Среди спикеров будут не только поэты, литераторы, представители издательств, но и ученые и другие эксперты. Помимо этого, я рамках ярмарки non/fictioNвесна будет представлен лонг-лист конкурса «АРХ МОСКВА» в виде художественной экспозиции, а по результатам голосования экспертов будет сформирован шорт-лист. Лауреаты же будут объявлены на выставке-форуме «АРХ МОСКВА» в мае 2024 года.

Подробное о мероприятии можно узнать на сайте.

Рекламодатель:
ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»
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      Анастасия Алимпиева
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