Врач опровергла распространенный миф о холестерине

Врач Шаповаленко опровергла миф, что высокий холестерин не опасен для женщин

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко опровергла распространенный миф о том, что женщинам можно не беспокоиться о высоком уровне холестерина. Превышение этого показателя опасно и для женщин, заверила она в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Гостья студии рассказала, что слышала, будто женщинам можно не беспокоиться о высоком уровне холестерина. Однако Шаповаленко сообщила, что это не так. «Особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью, в том числе и к состоянию липидного обмена, если женщина вступает в климактерический период», — раскрыла врач.

По словам доктора, до климакса женщинам можно сдавать анализы на холестерин примерно один раз в два года. После вступления в климактерический период проверять холестерин необходимо минимум один раз в год.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что плохой сон провоцирует рост уровня плохого холестерина. Он отметил, что нарушенный сон также связывают с повышением риска развития онкологических заболеваний.