Шампунь от лысого Дуэйна Скалы Джонсона развеселил фанатов

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон выпустил косметические средства по уходу за волосами и развеселил фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на странице блогерши с никнеймом @sarahgrayandtall в TikTok.

В размещенном видео Сара рассказала, что нашла в магазине шампунь и кондиционер под названием Papatui. Инфлюэнсерша показала на камеру рекламный буклет, на котором запечатлен звезда «Форсажа». «Искусно созданная формула растительного происхождения, которая питает и укрепляет ваши волосы», — гласит подпись под фото знаменитости.

Сара удивилась данному товару. «Что происходит? Извините, я не буду покупать шампунь и кондиционер у лысого мужчины!» — заявила она.

Зрители, в свою очередь, оценили данную идею в комментариях под роликом. «Это самая забавная вещь, которую я видел за всю неделю», «Отличный маркетинг!», «Это смешно — вот в чем идея!», «У него своя версия волос до плеч», «Почему он не продает увлажняющий крем для кожи головы или что-то в этом роде?» — писали они.

В декабре 2023 года Дуэйн Скала Джонсон повторил культовый образ 35-летней давности. Тогда актер поделился видео, на котором он предстал в синих джинсах, черной водолазке, с золотой цепью на шее и небольшой сумкой на поясе. Кроме того, он примерил парик с черными вьющимися волосами.