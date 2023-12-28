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12:18, 28 декабря 2023Ценности

Дуэйн «Скала» Джонсон повторил культовый образ 35-летней давности

Дуэйн «Скала» Джонсон

Дуэйн «Скала» Джонсон. Кадр: @therock

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон повторил культовый образ 35-летней давности. Соответствующая публикация на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летний артист поделился видео, на котором он предстал в синих джинсах, черной водолазке, а также с золотой цепью на шее и небольшой сумкой на поясе. Кроме того, он примерил парик с черными вьющимися волосами. Известно, что Джонсон носил подобную одежду и аксессуары в возрасте 16 лет.

«Счастливого Рождества от "Скалы" из 90-х», — подписал знаменитость пост, который набрал более пяти миллионов лайков.

В марте Дуэйн Джонсон показал видео с макияжем, который сделали его дочери. На размещенных кадрах актер предстал перед фанатами, сидя на стуле с розовой помадой на голове и лице, а также с нарисованными черными усами.

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      Мария Винар
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