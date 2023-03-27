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12:47, 27 марта 2023Ценности

Дуэйн «Скала» Джонсон показал видео с розовой помадой на лице

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон показал видео с макияжем на лице от дочерей

Фото: @therock

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон показал видео с макияжем, который сделали его дочери. Соответствующий ролик появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летний артист предстал, сидя на стуле с розовой помадой на голове и лице, а также с нарисованными черными усами. В свою очередь, его дети — семилетняя Жасмин и четырехлетняя Тиа — продолжали делать ему маникюр и наносить помаду на кожу.

Джонсон признался, что ему пришлось отменить онлайн-встречу в Zoom из-за данного макияжа, который он пытался удалить в течение часа. «Настанет время, когда подобные вещи уже не будут иметь для них [дочерей] значение, поэтому папа в деле», — в то же время отметил актер.

В декабре 2022 года Дуэйн «Скала» Джонсон поделился роликом с макияжем на лице. 50-летний актер опубликовал видео, на котором он запечатлен в разноцветном парике, собранном в два хвоста, с яркими тенями и розовым блеском на губах.

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Алина Гостева
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