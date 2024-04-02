СКР расследует преступления ВСУ против жителей трех регионов России

СКР расследует обстрелы ВСУ Белгородской области, Татарстана и Донецка

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать факты обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Белгородской области, Республике Татарстан и Донецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили СКР.

По данным ведомства, девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии. Из-за атаки беспилотников в Татарстане также есть пострадавшие, а при обстреле Киевского района Донецка был ранен мужчина.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений в трех российских регионах.

Ранее стало известно, что СКР установил виновного в обстреле Лисичанска. Предварительно установлено, что атака здания была произведена 3-м дивизионом 107-й реактивной бригады Вооруженных сил Украины под командованием Родина.