Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 8 февраля 2024Силовые структуры

СКР установил виновного в атаке на Лисичанск

СК предъявит обвинения командиру бригады ВСУ Родину за обстрел в Лисичанске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) установил виновного в обстреле Лисичанска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что атака здания была произведена 3-м дивизионом 107-й реактивной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием Родина. Вскоре следователи предъявят обвинения Родину и командиру 3-го дивизиона Савченко.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В СКР заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

      Росстат раскрыл причину неожиданного роста ВВП

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Лана Дель Рей снялась без макияжа и с пистолетом в руках

      Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

      Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

      Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

      Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

      Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

      Российская авиация сбила украинский Су-25

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше