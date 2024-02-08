СКР установил виновного в атаке на Лисичанск

СК предъявит обвинения командиру бригады ВСУ Родину за обстрел в Лисичанске

Следственный комитет России (СКР) установил виновного в обстреле Лисичанска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что атака здания была произведена 3-м дивизионом 107-й реактивной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием Родина. Вскоре следователи предъявят обвинения Родину и командиру 3-го дивизиона Савченко.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В СКР заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.