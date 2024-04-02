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13:16, 2 апреля 2024Россия

Спасшему сотни людей в «Крокусе» школьнику выдали грант на обучение в вузе

Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Школьнику Исламу Халилову, который помог спастись из «Крокуса» более чем сотне людей, выдали грант на обучение в одном из вузов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение школьника прошло в Госдуме. Ему вручили грант по инициативе автономной некоммерческой организации «Общество дружбы с Кыргызстаном».

Во время теракта из «Крокуса» персонал и посетители концерта помогли друг другу при эвакуации. Так, Халилов, работая гардеробщиком, спас более 100 человек. Когда толпа побежала в тупик в сторону туалета, школьник начал руководить эвакуацией. Он провел посетителей через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение. Школьник впоследствии рассказал, что не отдавал себе отчета в своих действиях, так как надо было действовать решительно и быстро.

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Медалью мусульман «За заслуги» Халилова наградил муфтий Равиль Гайнутдин. Помимо этого, подросток получил награду и в Госдуме. Помимо Халилова, там наградили и других школьников, участвовавших в спасении посетителей «Крокуса», среди которых Елизавета Терехова, Александр Журик, Виктория Волчихина, Артемий Филимонов и Никита Иванов.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокусе» стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

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      Анастасия Шейкина
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