Суд отклонил ходатайства Хантера Байдена о снятии налоговых обвинений

Politico: суд отклонил ходатайства Хантера Байдена по налоговым обвинениям

Федеральный суд Калифорнии отклонил все восемь ходатайств сына президента США Джо Байдена Хантера снять с него обвинения в неуплате налогов. Об этом сообщает газета Politico.

«Решение [федерального судьи Марка] Скарси означает, что Байден, скорее всего, предстанет перед судом, который начнется 20 июня (...) Байдену также предъявлены обвинения в Делавэре в предполагаемой покупке оружия», — отмечается в материале издания.

Отмечается, что суд также отклонил обвинение Хантера Байдена в адрес специального прокурора Дэвид Вайса, которого он заподозрил в давлении со стороны республиканцев и политической мотивации его разбирательства.

Ранее газета Politico отмечала, что рассмотрение дела Байдена о хранении им огнестрельного оружия состоится в июне в разгар предвыборной кампании. По мнению авторов материала, данный факт может помешать переизбранию его отца.