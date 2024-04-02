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05:05, 2 апреля 2024Россия

В Белгородской области объявили ракетную угрозу

Власти Белгородской области объявили ракетную угрозу на 11 минут
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде объявили ракетную угрозу. Об этом сообщила мэрия города в Telegram.

Жителей призвали оставаться по домам и не подходить к окнам.

Сигнал тревоги был подан в 04:39 по московскому времени. Спустя 11 минут, в 05:50 мск режим угрозы был отменен.

1 апреля в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали десять человек. Уточняется, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) чешского производства Vampire.

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      Марина Совина
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