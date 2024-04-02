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21:39, 2 апреля 2024Мир

В Белом доме заявили о непричастности США к удару по консульству Ирана

Белый дом: США непричастны к израильскому удару по консульству Ирана

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты непричастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«США не связаны с ударом никаким образом», — отметил он.

На вопрос журналистов о том, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана за удар по консульству, Кирби подчеркнул, что не станет заниматься предсказанием действий Ирана.

В понедельник, 1 апреля, военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по зданию у посольства Ирана в сирийской столице. В результате атаки здание консульства оказалось разрушено. Как сообщалось, жертвами атаки стали 13 человек. Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» Израиля.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему было бы любопытно посмотреть на последствия гипотетического удара иранских войск по консульству США в Израиле.

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      Марина Совина
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