В Казахстане россиян призвали воевать на стороне Украины

ORDA: в Казахстане появились листовки с призывом к россиянам воевать за Украину

В Алма-Аты появились листовки с призывом к россиянам, уехавшим в Казахстан, воевать на стороне Украины. Об этом сообщает издание ORDA в Telegram.

Листовки были найдены на автобусных остановках бывшей столицы Казахстана. На них изображен бело-сине-белый флаг, являющийся символом украинского легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), а также QR-коды, ведущие на сайт и в Telegram-канал подразделения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного полицейского департамента, полиция Алма-Аты проверяет информацию о распространившихся по городу листовках. Как сообщили представители правоохранителей, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

В конце марта украинский легион «Свобода России» сообщил о гибели россиянина с сирийскими корнями Дани Акеля. По информации издания «Аргументы и факты», Акель родился в России в 1998 году, в раннем детстве переехал с отцом в сирийский город Алеппо, а в начале 2010-х годов вернулся в Москву, где получил высшее образование.