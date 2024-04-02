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16:57, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Казахстане россиян призвали воевать на стороне Украины

ORDA: в Казахстане появились листовки с призывом к россиянам воевать за Украину

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Алма-Аты появились листовки с призывом к россиянам, уехавшим в Казахстан, воевать на стороне Украины. Об этом сообщает издание ORDA в Telegram.

Листовки были найдены на автобусных остановках бывшей столицы Казахстана. На них изображен бело-сине-белый флаг, являющийся символом украинского легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), а также QR-коды, ведущие на сайт и в Telegram-канал подразделения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного полицейского департамента, полиция Алма-Аты проверяет информацию о распространившихся по городу листовках. Как сообщили представители правоохранителей, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

В конце марта украинский легион «Свобода России» сообщил о гибели россиянина с сирийскими корнями Дани Акеля. По информации издания «Аргументы и факты», Акель родился в России в 1998 году, в раннем детстве переехал с отцом в сирийский город Алеппо, а в начале 2010-х годов вернулся в Москву, где получил высшее образование.

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      Александр Курбатов
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