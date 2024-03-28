Украинский легион «Свобода России» сообщил о гибели перебежчика Акеля

Украинский легион «Свобода России» заявил о гибели боевика-перебежчика Акеля

Украинский легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) сообщил о гибели россиянина с сирийскими корнями Дани Акеля. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях.

«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — говорится в сообщении организации.

По информации издания «Аргументы и Факты», Акель родился в России в 1998 году. В раннем детстве он переехал с отцом в сирийский город Алеппо после развода родителей. В начале 2010-х годов будущий боевик-перебежчик вернулся в Москву, где получил высшее образование на философском факультете РГГУ.

До объявления специальной военной операции Акель участвовал в митингах, за что привлекался к ответственности. После начала конфликта он перешел на сторону Вооруженных сил Украины.

Подробностей о месте и обстоятельствах гибели Акеля не приводится.

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