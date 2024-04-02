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15:41, 2 апреля 2024Россия

В Москве профессор вуза получил смертельную травму в частной клинике

Shot: профессор МАРХИ Муратов получил смертельную травму в частной клинике

Фото: Adhy Savala / Unsplash

В Москве профессор кафедры «Градостроительство» Московского архитектурного института (МАРХИ), член Союза московских архитекторов Сергей Муратов получил смертельную травму в частной клинике «Будь здоров». Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, 26 марта 62-летний преподаватель вуза, находясь в клинике, оступился, упал и ударился головой. Прибывшая на место скорая помощь доставила Муратова в реанимацию Боткинской больницы, где у него диагностировали ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму.

По информации канала, 30 марта врачи диагностировали у Муратова остановку сердца. По факту произошедшего проводится проверка.

На сайте МАРХИ говорится, что вуз понес невосполнимую утрату. Там Муратова описали как талантливого педагога, архитектора и художника, который невероятно любил жизнь.

В декабре 2023 года 86-летняя жительница Санкт-Петербурга получила перелом в стоматологии. Как стало известно, пока сын пенсионерки заполнял необходимые документы, она села на стул, который тут же сломался. При этом персонал медучреждения якобы отказался вызвать скорую помощь.

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      Константин Лысяков
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