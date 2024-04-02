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09:42, 2 апреля 2024Мир

Россия оценила попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче

Захарова: Киев хочет отвлечь от фронта, отмечая годовщину инсценировки в Буче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче призваны отвлечь внимание мирового сообщества от тяжелого положения на линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Она отметила, что Киев «провел не одно мероприятие на костях "жертв Бучи"» с целью «отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений и нестыковок в устроенной им провокации». Однако в этом году, по мнению Захаровой, попытки властей Украины «помпезно отметить» дату преследуют дополнительную цель.

Дипломат также обратила внимание, что запросы Москвы в адрес структур ООН по случившемуся в Буче остаются без ответа. По ее словам, это свидетельствует о том, что организаторам постановки есть что скрывать.

Ранее в МИД заявили о разоблачении фарса постановки в Буче.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Российской армии к событиям в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России. В свою очередь, в Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией.

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      Марина Совина
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