В МИД заявили о разоблачении фарса постановки в Буче

Источник РИА Новости в МИД: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче

Своим молчанием и бездействием секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие международные организации буквально разоблачили фарс постановки в Буче, заявил источник РИА Новости в МИД России.

По словам собеседника агентства, отсутствие реакции у всех международных организаций, чей мандат предполагает пристальное внимание к ситуации в регионе, доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной Киевом с подачи США и Великобритании.

Ранее в ОБСЕ не ответили на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в Буче. Там также заявили об отсутствии контактов с Киевом по этому вопросу.

В октябре официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не располагает информацией о том, почему Украина до сих пор не предоставила России список жертв провокации в Буче.

До этого в октябре на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Москва так и не получила от генсека ООН Антониу Гутерриша список жертв событий в Буче.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Российской армии к событиям в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.

В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией, подчеркнув, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь спустя несколько дней после приезда туда СБУ и украинского телевидения.