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06:56, 23 декабря 2023Мир

ОБСЕ ответила на вопрос о контактах с Киевом по списку «погибших» в Буче

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке «погибших» в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», — ответили в ОБСЕ.

В то же время в бюро считают, что провести расследование должна Россия.

В октябре официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не располагает информацией о том, почему Украина до сих пор не предоставила России список жертв провокации в Буче.

До этого в октябре на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Москва так и не получила от генсека ООН Антониу Гутерриша список жертв событий в Буче.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Российской армии к событиям в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.

В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией, подчеркнув, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь спустя несколько дней после приезда туда СБУ и украинского телевидения.

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      Марина Совина
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