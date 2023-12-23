В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче

РИА Новости: ОБСЕ не ответила на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не ответили на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в бюро, ОБСЕ собирает информацию «путем личных интервью и исследований», с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, предоставленные властями Украины и России, их правозащитными учреждениями, межправительственными организациями и организациями гражданского общества. При этом там не ответили напрямую, есть ли у них список предполагаемых жертв.

В октябре официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не располагает информацией о том, почему Украина до сих пор не предоставила России список жертв провокации в Буче.

До этого в октябре на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Москва так и не получила от генсека ООН Антониу Гутерриша список жертв событий в Буче.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Российской армии к событиям в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.

В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией, подчеркнув, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь спустя несколько дней после приезда туда СБУ и украинского телевидения.