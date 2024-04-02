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13:15, 2 апреля 2024Россия

В России шестилетнюю девочку засосало в канализацию

В Кузбассе шестилетнюю девочку засосало в ливневую канализацию

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

В городе Прокопьевске Кемеровской области шестилетнюю девочку засосало в канализационный водосток. Об этом сообщает сетевое издание «Кузбасс Онлайн» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Согласно имеющейся у издания информации, девочка гуляла в Зенковском районе города, находясь без присмотра родственников. Она приблизилась к канализационному сливу и упала. Поток воды унес девочку в трубопровод, откуда она не смогла выбраться.

В мэрии российского города подтвердили факт случившегося. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Издание сообщает, что в конце марта жители Прокопьевска пожаловались на открытый канализационный люк в том месте, где оступилась девочка.

Ранее в Подмосковье игравшую на улице девочку придавило бетонной плитой. Конструкция обрушилась и придавила ребенка. В обоих случаях спасти детей не удалось.

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      Алан Босиков
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