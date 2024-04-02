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20:37, 2 апреля 2024Забота о себе

В сети перечислили худшие первоапрельские шутки

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Пользователи сети перечислили первоапрельские шутки, которые считают самыми плохими. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одним из самых популярных комментариев оказалось признание мужчины, который, желая одурачить домочадцев, в итоге стал жертвой собственного розыгрыша.

Я лег поздно и тайно заменил сахар на соль в кофе-машине. На следующее утро я проснулся и сделал себе чашку горячего соленого кофе, потому что я идиот

Handymancsпользователь Reddit

Еще один комментатор вспомнил о жестоком розыгрыше с лотереей.

Сыновья притворились, что выиграли в лотерею, и их мать плакала от радости. Потом они сказали, что это был розыгрыш на первое апреля, и она выглядела очень расстроенной. Может быть, это не самая страшная из шуток, но она ранила меня в самое сердце

HiThisIsMichaelпользователь Reddit
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Одна из пользовательниц форума рассказала, как ее разыграла руководительница.

Сказала, что я уволена, заставила собрать вещи и выпроводила из здания, а когда я села в машину, поздравил с первым апреля. Я ничего не сказала, хотя было обидно. Но коллеги донесли проблему до HR, и ей выписали предупреждение

daveyhhпользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили истории отношений, закончившихся расставанием, которые они считают самыми безумными. Одна женщина рассказала о подруге, которую бойфренд бросил после пяти лет романа прямо в самолете.

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      Александра Лисица
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