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05:54, 2 апреля 2024Силовые структуры

В СК назвали предварительную причину схода вагонов под Красноярском

СК: сход вагонов под Красноярском мог произойти из-за срабатывания автотормозов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СУТ СК) России сообщило в своем Telegram-канале, что возможной причиной схода вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД) могло стать срабатывание автотормозов поезда.

«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 километре перегона Жайма-Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем», — говорится в публикации. Следующий поезд не успел затормозить и столкнулся с одним из вагонов.

В Восточном межрегиональном СУТ СК России уточнили, что при столкновении никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Столкновение случилось на станции Мегион. Водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107.

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      Маргарита Пименова
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