В США заявили о нежелании Вашингтона вступать в прямое столкновение с Россией

Госсекретарь Блинкен: США хотят избежать прямой войны с Россией

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает американским интересам. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, Штаты ради собственной нацбезопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против ударов со стороны Украины по территории России.

При этом госсекретарь США признался, что сейчас Украина переживает критический момент в конфликте и нуждается в срочной поддержке Запада.