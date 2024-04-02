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23:53, 2 апреля 2024Мир

В США заявили о нежелании Вашингтона вступать в прямое столкновение с Россией

Госсекретарь Блинкен: США хотят избежать прямой войны с Россией
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает американским интересам. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, Штаты ради собственной нацбезопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против ударов со стороны Украины по территории России.

При этом госсекретарь США признался, что сейчас Украина переживает критический момент в конфликте и нуждается в срочной поддержке Запада.

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      Марина Совина
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