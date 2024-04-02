В США заявили о нежелании Вашингтона вступать в прямое столкновение с Россией
Госсекретарь Блинкен: США хотят избежать прямой войны с Россией
Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает американским интересам. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.
«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — подчеркнул он.
По словам Блинкена, Штаты ради собственной нацбезопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против ударов со стороны Украины по территории России.
При этом госсекретарь США признался, что сейчас Украина переживает критический момент в конфликте и нуждается в срочной поддержке Запада.