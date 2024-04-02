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16:54, 2 апреля 2024Из жизни

Юноша назвал себя самым красивым студентом и стал приставать к девушкам

SCMP: в Китае юноша стал приставать к девушкам в университете и попал в больницу

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Студент из Китая с психическим нарушением нарек себя самым красивым юношей в университете и стал приставать к девушкам. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Учащийся второго курса университета в провинции Цзянсу по фамилии Лю в феврале начал странно себя вести. Юноша заявил, что он самый привлекательный студент в учебном заведении и в него влюблены все студентки. Уверенный в своей популярности среди женского пола, Лю стал приставать к девушкам, что вызвало среди них беспокойство. Юноша получал отказ от однокурсниц, когда проявлял к ним знаки внимания, однако причиной этого считал их застенчивость.

В результате Лю попал в больницу, где врачи диагностировали у него эротоманию — бредовую убежденность человека в том, что незнакомый или малознакомый человек влюблен в него и испытывает к нему сексуальное влечение. Помимо постоянного приподнятого настроения и возбуждения у юноши были замечены и другие изменения в поведении: он не спал ночами, отвлекался во время занятий и безрассудно тратил деньги.

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Как рассказал лечащий врач Лу Чжэньцзяо, эротомания обычно обостряется весной, в марте и апреле. Люди, страдающие этим психическим нарушением, перестают спать, становятся возбудимыми, болтливыми и сексуально озабоченными. «В более крайних случаях пациенты могут впадать в ярость и нападать на людей», — говорит Чжэньцзяо.

По словам врача, человеку, который замечает даже слабые симптомы эротомании, необходимо обратиться за медицинской помощью. Лю тем временем восстанавливается после психотерапии и медикаментозного лечения.

Ранее сообщалось, что школьный учитель из Китая несколько лет носил по школе ученика с редким заболеванием. Родственники мальчика назвали учителя добрым человеком.

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