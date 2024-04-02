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08:30, 2 апреля 2024Забота о себе

Желающей впечатлить жениха в первую брачную ночь невесте дали совет

Фото: PxHere

Невеста, желающая после свадьбы впечатлить мужа в постели, получила совет от организатора свадеб и коуча по отношениям Эллисон Риос Маккроун. Письмо девушки по имени Сюзанна и ответ на него опубликовало издание Metro.

Сюзанна рассказала, что выходит замуж за любимого человека через два месяца. По словам девушки, к торжеству уже все готово, однако она переживает из-за первой брачной ночи. «У нас с женихом обычно великолепный секс, но я переживаю, что наши обычные постельные дела не подходят для важной ночи. Я хочу, чтобы она запомнилась, была лучшей ночью в нашей жизни после лучшего дня», — делится девушка.

По ее словам, друзья посоветовали ей купить специальное белье, усыпать комнату розовыми лепестками и поставить на стол дорогое шампанское, однако сама она не уверена, что это давление на себя обязательно. В ответ Маккроун ответила, что чувствовать напряжение перед свадьбой нормально, однако важно помнить о настоящей ценности этого дня.

«Это любовь, связь, близость, которые вы разделяете с партнером, а не конкретные действия или предметы. Избранник берет вас в жены, потому что любит вас за то, какая вы есть, не за широкие жесты или экстравагантное белье. Если вы будете заставлять себя удивлять партнера, это может отвлечь от настоящего значения события», — считает специалистка.

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Если романтические жесты не в природе девушки, уверена Маккроун, от них можно отказаться. «Вдохните глубоко, расслабьтесь и доверьтесь силе ваших отношений. Вместо переживаний о том, как его удивить и оправдать ожидания, сфокусируйтесь на любви друг к другу и праздновании новой жизни вместе», — напутствовала она.

Ранее люди, прожившие около 40 лет в браке, рассказали, что помогло им остаться вместе.

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      Александра Лисица
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