Бездомные захватили дом за 85 миллионов рублей и подали в суд на его владельцев

В США мужчины поселились в чужом доме и подали в суд на владельцев за выселение

Пара бездомных из США, которые поселились в чужом доме, решили подать в суд на владельцев за выселение. Об этом пишет New York Post.

Пара из Нью-Йорка, Джулия Фулман и Денис Курлянд, купили дуплекс в районе Квинс за 930 тысяч долларов (85,8 миллиона рублей), сделали в нем ремонт, потратив еще 530 тысяч долларов (48,9 миллиона рублей). Они воспользовались услугами агента по недвижимости, чтобы сдать оба этажа двум разным жильцам.

Однако когда риелтор Эйона Барди нашла арендаторов и отправилась к дому, чтобы все проверить перед их приездом, то обнаружила, что кто-то поменял замки. Она заметила внутри силуэты и вызвала полицию. Когда полицейские прибыли на место, мужчины — позднее назвавшиеся Лансом Хантом и Ронди Л. Фрэнсисом — заявили, что живут в доме с января. При этом они не смогли показать договор аренды.

На следующий день они снова пришли в дом с поддельным договором аренды, якобы подписанным Барди. Однако владельцы прибыли на место с документами, подтверждающими, что дом находится в собственности, и видеозаписями, доказывающими, что дом стоял пустым в январе. После этого Фулман и Курлянду позволили вновь поменять замки. Как выяснилось позже, временные жильцы не только захватили жилье, но и испортили там пол и стены, а мебель пропиталась запахом марихуаны.

Несмотря на неприятности, пара снова начала готовить жилье к сдаче в аренду, когда им пришла повестка в суд. Фрэнсис и Ланс обвинили пару в незаконном выселении. В ходе первого судебного заседания мужчины предоставили суду заявку на аренду, договор аренды и копии переписки с риелтором. Согласно этим документам, они жили в доме с первого января. Если суд придет к выводу, что мужчины прожили в доме больше тридцати дней, то вердикт будет вынесен в их пользу.

Такое заселение в чужие дома называется сквоттинг. Сквоттеры заселяются в незанятые или покинутые дома, не имея при этом никаких юридических прав на пребывание в них. В штате Нью-Йорк, если сквоттеры прожили в доме или квартире больше 30 дней, то просто так выселить их нельзя, их защищает закон.

Собственников жилья, пострадавших от сквоттеров, возмущает такой порядок вещей. «Судебная система не благосклонна к арендодателям. Могут потребоваться годы, чтобы выселить того, кто незаконно вломился в ваш дом. Где в этом закон? Зачем усердно работать, чтобы платить за аренду или ипотеку, если можно каждые пару лет врываться в чей-нибудь дом и жить в роскоши?» — прокомментировал ситуацию Курлянд.

Ранее сообщалось, что у бывшей судьи в США отняли юридическую лицензию из-за кражи денег у 97-летнего дяди-ветерана. Всего женщина украла 240 тысяч долларов, большую часть из которых конвертировала в криптовалюту и перевела на личные счета.