Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:24, 3 апреля 2024Культура

Лепс назвал привлекающие его в женщинах качества

Лепс заявил, что ценит в женщинах честность, порядочность и доброту

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российский певец Григорий Лепс назвал качества, которые привлекают его в женщинах. Слова артиста приводит Пятый канал.

«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», — поделился певец, отметив, что на данный момент у него нет идеала женщины, хотя раньше был.

Лепс отметил, что обращает внимание на внешность, однако это не главное. По мнению артиста, женщинам от мужчин всегда нужны деньги, при этом он отметил, что считает это нормальным.

На вопрос о том, готов ли певец тратить свои миллионы на возлюбленную, он ответил, что не знает, куда девать деньги. «Их такое количество, что я заблудился», — сказал Лепс.

Ранее Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной. Во время разговора с журналистами артист пошутил, что ему слишком дорого обходятся женщины, а также подчеркнул, что сейчас у него перерыв в интимной жизни.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      Умер самый старый мужчина в мире. Кем он был, что называл самым важным в жизни и как ему удалось дожить до 114 лет?

      Стало известно о возможном прекращении обслуживания карт «Мир» в Таджикистане

      В США заявили о готовности армии России дойти до Западной Украины

      Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на трудности работы в проекте

      Дагестанский учитель музыки избил и запугал начальника и попал на видео

      Полиция Норвегии заявила о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны

      Российский ИИ используют для перехвата дронов ВСУ

      Ущерб производителя чипов для Apple от землетрясения подсчитали

      Лепс назвал привлекающие его в женщинах качества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше