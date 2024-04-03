Лепс назвал привлекающие его в женщинах качества

Лепс заявил, что ценит в женщинах честность, порядочность и доброту

Российский певец Григорий Лепс назвал качества, которые привлекают его в женщинах. Слова артиста приводит Пятый канал.

«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», — поделился певец, отметив, что на данный момент у него нет идеала женщины, хотя раньше был.

Лепс отметил, что обращает внимание на внешность, однако это не главное. По мнению артиста, женщинам от мужчин всегда нужны деньги, при этом он отметил, что считает это нормальным.

На вопрос о том, готов ли певец тратить свои миллионы на возлюбленную, он ответил, что не знает, куда девать деньги. «Их такое количество, что я заблудился», — сказал Лепс.

Ранее Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной. Во время разговора с журналистами артист пошутил, что ему слишком дорого обходятся женщины, а также подчеркнул, что сейчас у него перерыв в интимной жизни.