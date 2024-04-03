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14:20, 3 апреля 2024Среда обитания

Любителей кофе предупредили о возможных опасностях для организма

Диетолог Мещерякова призвала отказаться от кофе для лучшего усвоения витаминов

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Для лучшего усвоения витаминов следует отказаться от избыточного употребления кофе. Сделать это россиян призвала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова, передают «Известия».

По словам эксперта, употребление более двух чашек кофе в день обезвоживает организм. Вместе с жидкостью выводится большое количество минералов, водорастворимых витаминов (В и С). Кроме того, витамины группы В теряют активность, вступая в реакцию с компонентами кофе (танинами).

Мещерякова добавила, что потребление менее 1-1,5 литра воды в день считается хроническим обезвоживанием, которое способствует снижению процессов метаболизма, снижает скорость, а также качество расщепления и усвоения качественной здоровой пищи и содержащихся в ней полезных компонентов — витаминов, минералов и ферментов.

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Усвоению витаминов также мешает переедание. Из-за этой привычки организм зашлаковывается и теряет способность эффективно усваивать витамины. Негативное влияние оказывает и курение, которое ведет к полному разрушению витамина С и снижению усвоения витамина А. Кроме того, хронический недосып и неправильный режим дня снижают ресурсность организма и приводят к потере ценных компонентов.

«Без пересмотра и изменений образа жизни невозможно полноценно решить проблему гиповитаминоза — сами по себе витаминные добавки работать не будут, организм в таком случае просто не сможет их полноценно усваивать», — подчеркнула Мещерякова.

Ранее врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик назвала способы укрепить иммунитет. Среди прочего эксперт посоветовал избавиться от хронического недосыпа.

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      Александра Качан
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