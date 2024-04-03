Мусульманам в Москве рекомендовали побыть в день празднования Ураза-Байрама дома

Власти рекомендовали мусульманам в Москве молиться дома в день Ураза-Байрама

В Москве власти рекомендовали мусульманам в день празднования Ураза-Байрама совершать праздничную молитву в домашних условиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на документ столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Представители ведомства, как утверждает издание, разослали письмо московским префектам. В нем попросили довести до мусульман информацию о действующих в городе ограничениях на фоне мусульманского праздника.

До них также должны донести информацию, в том числе через работодателей, об онлайн-трансляциях богослужений. По задумке департамента, мусульмане должны побыть дома. Отдельное внимание просят уделить гражданам, прибывшим из Центральной Азии.

Представители пресс-службы департамента в разговоре с «Осторожно, новости» предположили, что рекомендации связаны с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции провели колонну мигрантов возле станции метро «Южная» в районе Северное Чертаново в Москве.