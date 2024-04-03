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07:28, 3 апреля 2024Мир

Очевидец рассказал о допросах соседей российского летчика-перебежчика

Очевидец Пабло: соседей летчика Кузьминова в Испании много допрашивали

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Соседей летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, убитого в феврале в испанской Вильяхойосе, много допрашивали следователи и полицейские. Об этом рассказал РИА Новости Пабло, житель дома, в котором, предположительно, и проживал Кузьминов.

«Их всех допрашивали много раз, узнавали, где они были в день убийства: что они делали, слышали ли выстрелы. Конечно же, это вызывает настороженность и опаску», — сказал собеседник агентства, отметив, что жильцы дома «до сих пор находятся в шоке».

По его словам, убийство Кузьминова «всех поставило на уши». При этом он утверждает, что сам ничего не слышал — ни он, ни его сын ни разу не видели россиянина.

Об этом говорят и другие жители комплекса. Так, житель по имени Хави пояснил, что у них маленький пляжный городок, многие квартиры сдаются в аренду туристам, поэтому местные привыкли большому потоку людей, за которыми не уследить и тем более не запомнить их лиц.

Ранее в США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым, угнавшим вертолет на Украину. По данным источника, киллеры выстрелили в мужчину шесть раз.

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      Марина Совина
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