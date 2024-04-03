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19:22, 3 апреля 2024Россия

Очевидцы сообщили о громких хлопках и мощном пожаре в Ростове-на-Дону

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в промзоне Ростова-на-Дону

В Ростовской области произошел второй за день пожар — очевидцы сообщили о возгорании и громких хлопках в промзоне Ростова-на-Дону. Соответствующий ролик опубликовал портал 161.ru.

Отмечается, что мощное возгорание было замечено на левом берегу реки Дон. Горожане рассказали, что слышали минимум три хлопка.

На кадрах виден бушующий вдалеке огонь и столб дыма, уходящий вверх. На данный момент информации о пострадавших нет. По предварительной информации, загорелся склад с горючим, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает Telegram-канал Don Mash.

В этот же день в городе Азов Ростовской области очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе. На кадрах виден язык пламени, поднимающийся на несколько метров. Отмечается, что на предприятии загорелись поддоны.

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      Никита Абрамов
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