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01:28, 3 апреля 2024Мир

Сенаторы США проявили энтузиазм к помощи Украине

Hill: в Сенате США склоняются к поддержке плана Джонсона о помощи Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенаторы США, прежде проявлявшие скепсис к инициативе спикера Палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине, теперь с большим энтузиазмом склоняются к его плану. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

По ее данным, ряд конгрессменов изменили позицию из-за «тяжелой ситуации на фронте, где у украинской армии заканчиваются вооружения и боеприпасы».

По словам сенатора от Калифорнии, демократа Лафонзы Батлер, из-за ограниченных временных рамок Сенат, вероятно, будет вынужден поддержать любое предложение от Палаты представителей по вопросу поддержки Киева.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. Конгрессмена волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.

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      Марина Совина
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