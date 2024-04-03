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15:59, 3 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта долговременная угроза для здоровья из-за курения

European Journal of Public Health: риск рака не снизился после отказа от курения

Фото: Reza Mehrad / Unsplash

Ученые Университета Умео в Швеции раскрыли, что курение представляет более долговременную угрозу для здоровья, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Public Health.

Оказалось, что несмотря на то, что в Швеции резко сократилось число курящих, количество случаев рака легких среди населения снижается не так сильно, как ожидалось. При этом среди женщин заболеваемость раком легких возросла.

Согласно предыдущим исследованиям, риск развития рака легких резко и быстро снижается после отказа от курения. Например, среди тех, кто бросил курить до 50 лет, число людей, заболевших раком легких в возрасте до 75 лет, снизилось с 16 до 3 процентов.

Однако ученые показали, что в Швеции рак легких среди мужчин 75-79 лет в 1970 году был так же распространен, как и в 2021 году. Число случаев плоскоклеточного рака резко сократилось, в то время как в 2021 году оно выросло в шесть раз для аденокарциномы. У женщин оба вида рака легких находятся на том же уровне, что и у мужчин.

Одно из возможных объяснений состоит в том, что риск заболевания после отказа от курения снижается не так быстро, как считалось ранее.

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      Александр Еникеев
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