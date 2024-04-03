США и Германия отвергли новый подход Макрона к России

WSJ: Байден и Шольц отвергли предложение Макрона о новом подходе к России

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Запада новый подход по отношению к России, однако его идею отвергли президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа чиновников.

«Макрон предложил каждому лидеру, по словам официальных лиц, занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, что оставило бы все военные варианты на повестке дня», — утверждается в публикации.

Эта позиция радикально отличается от подхода Вашингтона, нацеленного на избежание эскалации в отношениях с Россией. В связи с этим Байден «поставил под сомнение необходимость изменения стратегии на фоне опасений», что предложение Макрона приведет к усугублению конфликта.

Канцлер ФРГ также отверг идею французского лидера, так как она может привести к расколу среди союзников Украины и «сделать страны НАТО стороной конфликта».

В WSJ также сообщили, что Россия якобы планировала дипломатическую кампанию против Макрона и хотела представить его авантюристом и виновником конфронтации с Западом.