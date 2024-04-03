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09:35, 3 апреля 2024Мир

В США узнали план России против Макрона

WSJ: Россия хотела представить Макрона авантюристом и виновником конфронтации

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Москва якобы планировала дипломатическую кампанию против президента Франции Эммануэля Макрона и хотела представить его авантюристом и виновником конфронтации между Западом и Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннюю служебную записку Кремля.

По данным американской газеты, в документе описываются планы начать дипломатическую кампанию, чтобы усилить раскол по поводу позиции французского лидера и ослабить общественную поддержку Украины.

«В документе говорится, что кампания должна быть направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией», — отметили в издании.

Ранее бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш заявил, что Макрон должен подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. По его словам, вмешательство в конфликт силами контингента одной страны рискованно и не предусматривает возможных последствий.

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      Семен Александров
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