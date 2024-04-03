В Северной Корее заявили об успешном испытании новой баллистической ракеты

В Северной Корее рассказали об успешном испытании новой баллистической ракеты

Северная Корея во вторник, 2 апреля, совершила успешное испытание новой сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Об этом информирует южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-16"», — сказано в статье.

ЦТАК также подтвердило информацию о том, что все ракеты Пхеньяна — твердотопливные, то есть ядерные.

Днем ранее агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был третий запуск Северной Кореей баллистических ракет в этом году.

В конце марта сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что Северная Корея получила предложение от премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести первый с 2002 года саммит двух стран на высшем уровне. В свою очередь, посол КНДР в Китае Ри Рен Нам ответил, что никаких встреч представителей Северной Кореи с коллегами из Японии не будет.